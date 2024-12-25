المصري لبحوث الرأي العام ينظم محاضرة حول الاقتصاد الواقع الراهن وآفاق المستقبل

عقد المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، حلقة هامة من حلقات سمينار المركز، أدارها الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز، مستضيفا الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ليلقي محاضرة بعنوان: "الاقتصاد المصري: الواقع الراهن وآفاق المستقبل".

استهل العربي حديثه حول واقع الاقتصاد المصري في ظل ما يحيط به من أزمات، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة وفجوات اقتصادية تتطلب جهودا حثيثة من قبل كافة مؤسسات الدولة.

وعرض رئيس معهد التخطيط القومي فرص التطوير والنمو في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص وحفز الاستثمارات ودعم الصناعة والإنتاج وتعزيز الصادرات.

وتضمن الحدث نقاشًا تفاعليًا بين الدكتور أشرف العربي والحضور من الباحثين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.