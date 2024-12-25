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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. لحظة تحطم وانفجار طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان

تحطم طائرة
تحطم طائرة
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أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني، قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

ويظهر الفيديو، المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأخيرة للطائرة وهي تترنح في الجو، قبل أن تسقط وتنفجر على الأرض.

ويعتقد أنه كان على متن الطائرة 67 راكبا و5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 14 ونقلوا إلى المستشفيات القريبة، وفق مصادر طبية.

وذكرت الوزارة أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم.

وأكدت السلطات الكازاخية، أن الطائرة التي تعرضت للحادث كانت تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية.

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