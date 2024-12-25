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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مدرسة عبد الله بهنس الابتدائية لمتابعة انتظام الدراسة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أجرى الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، زيارة لمدرسة عبد الله بهنس الابتدائية التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة.

وتفقد "قبيصي" المدرسة، وأشاد بانضباط وانتظام العملية التعليمية، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية.

وقام وكيل الوزارة، بمتابعة عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب والأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية، وحضر حصة لغة عربية بالصفوف الأولى، وناقش التلاميذ للوقوف على المستوى العلمى.

كما حضر حصة لغة إنجليزية وحصة رياضيات، وناقش تلاميذ المرحلة الابتدائية للوقوف على المستوى العلمي للطلاب.

كما تابع الدكتور، "قبيصي" البرنامج العلاجي، وقام بمناقشة التلاميذ على السبورة للوقوف على مستوى القراءة والكتابة.

قام وكيل الوزارة بتكليف إدارة المدرسة، بإعداد وتفعيل برنامج علاجي للتلاميذ الضعاف، ووضع خطة زمنية للانتهاء من البرنامج العلاجي بالتعاون مع توجية الصفوف الأولى والإدارة التعليمية "إدارة شرق الفيوم التعليمية".

كما تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر للمياء أحمد أحمد - أخصائية اجتماعية ومشرفة اليوم على المدرسة، وسامية عبد التواب عبد المقصود معلمة التربية الرياضية، وذلك للأداء والمستوى المتميز فى العمل داخل المدرسة، وتفعيل حصة التربية الرياضية على أعلى مستوى.

أكد دكتور خالد قبيصي، ضرورة المشاركة الإيجابية فى جميع المبادرات بالمديرية أو على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة بداية جديدة، ومبادرة الفيوم تتحدث، وكذلك الاهتمام بالأنشطة التربوية، من أجل إتاحة جو من متعة وجاذبية الطلاب للتعلم بالمدرسة.

وفي سياق متصل، تابعت ريحاب عريق وكيل المديرية، عدد من المدارس، ومنها مدرسة سنوفر الصباحية ومدرسة سنوفر الابتدائية المسائية بشرق الفيوم.

أشادت وكيل المديرية، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بمدارس سنوفر الصباحية والمسائية، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية لمتابعة إنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وأكدت على ضرورة تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بالمدرسة.

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مدير تعليم الفيوم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف بمدرسة عبدالله بهنس بشرق الفيوم مدرسة عبدالله بهنس الابتدائية بشرق الفيوم تعليم الفيوم