بالفيديو.. الأرصاد: أجواء شتوية باردة نهارًا والعظمى بالقاهرة 20 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء شتوية بشكل كبير، ونتأثر اليوم بجنوبيات منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط وبالتالي فقيم درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام خاصة مع زيادة فترات سطوح أشعة الشمس خلال فترة النهار وعدم وجود أي سحب مؤثرة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة مئوية والأجواء يمكن وصفها بأنها شتوية مائلة للبرودة خلال فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والأجواء ستكون مائلة للدفء في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت، أنه بمجرد غياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل المتأخر وفترة الفجر، حيث تكون الأجواء شديدة البرودة بشكل كبير والصغرى في القاهرة الكبرى تسجل 12 درجة مئوية والمدن الجديدة بالقاهرة تسجل أقل من 10 درجات، ومحافظات المنيا والصعيد تسجل من 5 إلى 6 درجات مئوية.

وأردف، عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا بد على المواطنين بتوخي الحذر، بسبب نشاط الرياح الجنوبية الغربية اليوم الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأكملت: "سيكون هناط نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة".