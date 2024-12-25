عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرًا يكشف اختفاء مظاهر الاحتفالات من بيت لحم على خلفية الحرب في غزة، موضحا أن الاحتفالات اقتصرت على الصلوات والطقوس الدينية فقط، في تقرير بعنوان “عيد ميلاد بدون احتفالات.. مدينة بيت لحم يسودها الحزن تضامنًا مع أوجاع الفلسطينيين”.

وتأتي الاحتفالات لثاني مرة في ظل الحرب التي يعيشها أهالي قطاع غزة لتشهد تشديد قوات الاحتلال على المدينة، فضلا عن زيادة نقاط التفتيش لتمنع الفلسطينيين والسائحين من التوافد على ساحة كنيسة المهد في بيت لحم للاستمتاع بمظاهر الاحتفال بعيد الميلاد.

وأكد أنطون سلمان، رئيس بلدية بيت لحم، أن جيش الاحتلال أقام بجانب نقاط التفتيش القائمة حواجز طرق جديدة حول بيت لحم مما شكل عائقًا أمام الأشخاص الراغبين في زيارة المدينة، وتم اقتصار المظاهر على الشعائر الدينية.