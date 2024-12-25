بيراميدز يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري على حساب فاركو

يسعى فريق بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز عندما يستضيف نظيره فاركو تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز "دوري نايل".

يطمح بيراميدز بقيادة المدير الفني الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتعويض الاخفاق في المواجهتين الماضيتين بالخسارة من المصري والتعادل مع الإسماعيلي للاقتراب من قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ترتيب بيراميدز وفاركو في جدول الدوري

يتواجد فريق بيراميدز في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وهزيمة وحيدة في المقابل، يحتل فاركو المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 7 نقاط من الفوز في مواجهتين والتعادل في واحدة وخسارة لقائين.

قائمة بيراميدز ضد فاركو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي