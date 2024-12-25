ذكرى ميلاد صانع البهجة صلاح جاهين.. كيف كانت علاقته بسعاد حسني؟

تحل علينا ذكرى ميلاد فيلسوف الفقراء وصانع البهجة صلاح جاهين، الذي يعد واحدًا ممن أعطوا الفن المصري وله علامة مميزة في تاريخ الفن، لم يكن جاهين مؤلف أشعار فقط لكنه شارك في كتابة الأغاني الوطنية وصاحب "الرباعيات" وساعد في تغيير جلد سندريلا السينما المصرية "سعاد حسني" عن طريق تقديم "خلي بالك من زوزو، يا واد يا تقيل، الدنيا ربيع" وغيرها من الأعمال المؤثرة حتى وقتنا هذا.

صلاح جاهين الأب الروحي لـ سعاد حسني

"اوعي تكوني نجمة السيناريست الواحد، إنتي موهبتك تساع الجميع، اوعي تبقي حكر على حد حتى لو كان الحد دا أنا".. جماهيرية كبيرة، حققها فيلم خلي بالك من زوزو وأميرة حبي أنا، الذي قام بكتابتهم صلاح جاهين، وقامت سعاد حسني ببطولتهما، الأمر الذي جعلها تقرر عدم التعاون مع أي من الكُتاب الآخرين، إلا أن جاهين منعها، وأخبرها أنها لا يجب أن تكون حكرًا على أحد حتى وإن كان هو، الأمر الذي جعله بمثابة أب روحي لها.

صلاح جاهين يكتب "بانوا بانوا".. بسبب ألم الخيانة

طلبت السندريلا سعاد حسني كتابة أغنية تعبر من خلالها عن ألم الخيانة وخذلان الأقربين حيث قالت: “صلاح إنت عارف كل اللي وجعوني واذوني في حياتي وعارف مين باعني ومين استغلني، وأنا قلبي اتحرق من مين، أنا عاوزة منك كلمات ادي بيها كل اللي تعبوني بالقلم، عاوزة أعرفهم إنهم ولا حاجة، يعني عاوزة أغنية لسعاد الغبية الهبلة اللي صدقتهم، أنا مش هاطول أنا بس كنت مخنوقة وحابة أصرخ في أغنية”.

وظهرت أغنية "بانوا بانوا" التي قدمتها بأحاسيس نابعة عن تجربة شخصية مثلما أكد المقربون منها، حيث اكتشفت قبل تسجيلها بساعات خيانة زوجها على بدرخان لها، وأنه على علاقة بأخرى، فكانت تبكى أثناء تسجيلها للأغنية، وخرجت بذلك الأداء الصادق وصوت مجروح وصل لقلوبنا جميعًا.

سعاد حسني تعتزل الغناء بعد وفاة صلاح جاهين

جمع بين صاحب الرباعيات "صلاح جاهين" والسندريلا "سعاد حسني" علاقة قوية فهو يعد "الأب الروحي" وقالت عنه السندريلا الكثير في مذكراتها: “تعلمت منه البهجة في ظل أنه كان يعاني من الاكتئاب، هو الإنسان الوحيد الذي شعرت في صلتي به أن كياني قوي وأن لدي قدرة على الإبداع والفن في أحسن حالاتها، هو الأستاذ والصديق”.

وأضافت: “صلاح هو اللي عمل زوزو، اللي علمني أحافظ على الفن ما أتنازلش عنه وكان عاشقًا للحياة شاعرًا حقيقيًا، وكان يعرف حالتي النفسية من غير ما يسألني، صلاح بالنسبة لي مش ميت والحاجة الوحيدة اللي بتعطيني أمل هي أفكاره ورسومه وكلامه”.

اعتزلت الفنانة الراحلة سعاد حسني، الغناء بعد أن قدمت أغنية "لحظة سجودي" ناعية فيها والدها الروحي، وقدمتها بعد أن طلبت من الشاعر محمود الشريف أغنية دينية، ومن كلمات بهاء جاهين.