اليوم.. الإسماعيلي يبحث عن الثلاث نقاط من بوابة حرس الحدود في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع نظيره حرس الحدود في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز دوري نايل.

وتقام مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود على استاد الإسماعيلية وسط حضور جماهير الدراويش لمساندة الفريق في مواجهة حرس الحدود من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

يخوض الإسماعيلي اللقاء بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الإسماعيلي وحرس الحدود

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 13 في ترتيب حدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط حيث حقق الفوز في لقاء وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في مثلهما.

بينما يقع حرس الحدود في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز حتى الآن وتعادل في مباراتين وتعرض لـ 3 هزائم.

قائمة الإسماعيلي ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر.

خط الوسط: هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومي، عبد الرحمن الدح، على الملواني، عبد الله السعيد، محمد خطاري، نادر فرج، مروان حمدي، محمد وجدي، إبراهيم عبد العال، عمر القط، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، محمد زيدان، حسن صابر.