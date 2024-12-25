البابا ثيودوروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

ترأس البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم، اليوم الأربعاء، صلاة القداس الإلهى، في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي مقرر أن يلتقي البابا التهنئة بعيد الميلاد في القاعة الملحقة بالكنيسة بالمقر البطريركي.. يشارك بحضور القداس محمد رضا مندوب الرئاسة ، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مندوبا عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

ومن المقرر أيضا يزور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، وبرفقته وفد كنسي، لتقديم التهنئة إلى بطريرك الروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحسب التقويم الغربي.

462578099_1137561174552054_1373364531569246034_n

462578248_2355295438138220_5612437802151647777_n

462581330_2746069202220976_54647140084076118_n

462584026_857685362978126_7859449272107286716_n

462584739_620760833721578_4333100239900999083_n

464679452_1130828035106538_2652019525184561283_n

467652260_525616863846853_7126612910569382837_n

467685144_1706714616931222_5708188550465646059_n

467824443_1765849147565632_1184640654277019989_n

467840560_1554068255278276_6352306991917604494_n

470052812_941098590890212_4628039406491883206_n

1

2