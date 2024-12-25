البابا ثيودوروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

ترأس البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم، اليوم الأربعاء، صلاة القداس الإلهى، في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي مقرر أن يلتقي البابا التهنئة بعيد الميلاد في القاعة الملحقة بالكنيسة بالمقر البطريركي.. يشارك بحضور القداس محمد رضا مندوب الرئاسة ، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مندوبا عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
ومن المقرر أيضا يزور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، وبرفقته وفد كنسي، لتقديم التهنئة إلى بطريرك الروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحسب التقويم الغربي.