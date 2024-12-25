"فن العمارة وعمارة الفن" أمسية ثقافية بمركز الجزيرة للفنون

تنظم وزارة الثقافة المصرية عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية ونقابة المهندسين، أمسية ثقافية بعنوان "فن العمارة .. وعمارة الفن"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العمارة الذي تقيمه شعبة العمارة بنقابة المهندسين.

تُقام الأمسية في السابعة مساء غداً الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

يشارك في الأمسية المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والأستاذ علاء الباشا، وكيل الاتحاد الدولي لفن الفوتوغرافيا (FIAP)، حيث يناقشون العلاقة بين العمارة والفنون وتأثيرها على الثقافة والمجتمع.

كما يقام الحفل الفني "رسالة سلام" الذي يقدمه الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح وفرقته في الثامنة مساءً مجانا للجمهور .