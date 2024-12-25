أعلن بنك الاستثمار الأوروبي توفير قرض قيمته 43 مليون يورو لرقمنة خدمات حكومة أذربيجان.

وأوضح البنك - في بيان - أن التمويل يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية وبناء مركزين جديدين للبيانات وخدمات سحابية، توفر فرصًا اقتصادية من خلال الابتكار والوظائف الماهرة.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا، التي تشرف على عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في أذربيجان، "يسعدنا إضفاء الطابع الرسمي على قرضنا الأول مع القطاع العام في أذربيجان..يعد تحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز التحول الرقمي المرن من بين الأولويات الرئيسية لبنك الاستثمار الأوروبي..وهذا الاستثمار الذي يركز على الابتكار والشفافية، لن يؤدي إلى تحديث الإدارة العامة فحسب، بل سيسهم أيضا في النمو الاقتصادي المستدام والتقدم الاجتماعي".

واعتبر البنك أن هذا التمويل يتزامن مع خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية، مما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المنطقة.