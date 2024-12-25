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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض قطاع الرعاية الصحية في إيطاليا 35 مليون يورو

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
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أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن ضخ تمويل بقيمة 35 مليون يورو لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار في أحد المستشفيات الكبرى بإيطاليا.

وأوضح البنك - في بيان - أن التمويل يستهدف ميكنة خدمات الرعاية الصحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير تقنيات طبية في مجال علاج القلب والرئتين. 

وتابع أن التمويل يسهم في إجراء أبحاث سريرية لأمراض القلب والأوعية الدموية والأيض، وتعزيز البنية التحتية الرقمية في جميع مرافق الرعاية الصحية الرئيسية.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي إن الاستثمار في الابتكار والرقمنة في قطاع الرعاية الصحية أمر ضروري لتحسين كفاءته التشغيلية، ولضمان قدرته على الاستجابة بسرعة وفعالية للتحديات المستقبلية.

بنك الاستثمار الأوروبي ايطاليا