اليوم.. الفصل في استئناف اللاعب أيمن أشرف بقضية تبديد شيكات

تصدر محكمة الأميرية، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف المقدم من اللاعب أيمن أشرف، مدافع نادي البنك الأهلي، على حكم حبسه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات.

وكانت محكمة الجنح المختصة، قضت بحبس أيمن أشرف لاعب نادي الأهلي السابق، والبنك الأهلي حاليًا، 3 سنوات غيابيًا، في قضية تبديد شيكات، في القضية رقم 1510 لسنة 2023، لاتهامه بتبديد المبالغ المالية وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ"أحمد.ج"، والمسلمة له على سبيل الأمانة.

وقدم محامى أيمن أشرف، معارضة على الحكم وجارٍ تداولها في المحكمة.

وجاء في حيثيات الحكم على المتهم، قيامه باستلام المبلغ النقدي والمملوك للمجنى عليه على سبيل الأمانة، لتوصيله الآخر إلا أنه اختلسه لنفسه إضرارًا بمالكة وقدم سندا لدعواه صورة ضوئية من إيصال أمانة ثابت به استلام المتهم المبلغ النقدي من المجني عليه على سبيل الأمانة لتوصيله للآخر.

وأضافت المحكمة، أن الجنحة تم تداولها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث طلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمواد الاتهام، ولم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانونًا، فقررت المحكمة حجز الدعوى.