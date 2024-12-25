أسعار العملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 تراجعا ملحوظا وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري الذي يرصد حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري لحظة بلحظة.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 50.83 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.85 جنيه للشراء و 53.00 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 63.70 جنيه للشراء و 63.90 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.48 جنيه للشراء و 56.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري مستهل اليوم في البنك المركزي المصري نحو 32.36 جنيه للشراء و 32.43 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليوان الصينى في البنك المركزي المصري نحو 6.96 جنيه للشراء و 6.98 جنيه للبيع.

وفيما يخص أسعار صرف أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تداولات اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري وأكثرها تداولا و انتشارا ( الريال السعودي , و الدرهم الاماراتي والدينار الكويتي )

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.54 جنيه للشراء و 13.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.98 جنيه للشراء و165.36 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.84 جنيه للشراء و 13.87 جنيه للبيع.