إزالة 8 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

أزالت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، 8 حالات تعد وبناء على الزراعات وأملاك الدولة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح مجاهد الدرف رئيس مركز ومدينة زفتى، أنه تم وقف أعمال بناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 8 حالات لمبانى تحت الإنشاء على أرضى زراعية وأملاك الدولة وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.