سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار والهدوء النسبي، خلال بداية التعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث لسعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري، المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي، سعر 50.84 جنيهًا للشراء و50.95 جنيهًا للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 50.85 جنيهًا للشراء و50.95 جنيهًا للبيع .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية اليوم، في بنك مصر، 50.85 جنيهًا للشراء و50.95 جنيهًا للبيع،

فيما بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 50.84 جنيهًا للشراء و50.94 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي , مقابل الجنيه المصري , بداية اليوم في بنك قناة السويس سعر 50.85 جنيهًا للشراء و50.95 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني، سعر 50.86 جنيهًا للشراء و50.96 جنيهًا للبيع.

وبلغ الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 51.13 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 51.22 جنيهًا.

وجاء سعر صرف الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 50.84 جنيهًا للشراء و50.94 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر 50.85 جنيهًا للشراء و50.95 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم في ميد بنك سعر 50.83 جنيهًا للشراء و50.93 جنيهًا للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول, سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع .

وعن سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية فبلغ نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان, نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.