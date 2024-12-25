أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عند نفس مستوى أسعار ختام تعاملات أمس الثلاثاء، والذي شهد تراجعا في سعر المعدن الأصفر بصورة طفيفة لم تتجاوز حاجز الـ 5 جنيهات في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 “الأكبر والأعلى قيمة بين الأعيرة المتداولة” نحو 4256 جنيهًا للبيع و4274 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر انتشارا وإقبالا بين المصريين” نحو 3725 جنيهًا للبيع و3740 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3194 جنيهًا للبيع و3206 جنيهات للشراء.

واستقر سعر الجرام عيار 14 بداية اليوم نحو 2484 جنيهًا للبيع و2493 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” في الصاغة المصرية اليوم نحو 29.905 ألف جنيه للبيع و29.92 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب “وتزن حوالي 31. 1 جراما من الذهب” نحو 2611 دولارًا للبيع و2612 دولارًا للشراء.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية والدمغة في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، زمن محافظة لأخرى ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة بين 100 و130 جنيهًا، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محال الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي والسبائك.

و في بورصات الذهب العالمية , سجلت أسعار الذهب بالبورصة العالمية خسارة أسبوعية بنحو 1 %، لتختتم الأوقية تعاملات الأسبوع عند 2622 دولارًا.

وشهدت أسعار الذهب بالبورصة العالمية تراجعت عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، حيث أدت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بخفض أقل لأسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى عمليات بيع حادة للذهب، وهبط بسعر الأوقية لمستوى 2580 دولارًا.

و أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ الأربعاء الماضي.