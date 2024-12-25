استغل وجودهما بمفردهما.. أقوال فتاة تعرضت لاعتداء جنسي على يد شاب بالدقي

استمعت جهات التحقيقات لأقوال فتاة اتهمت شاب أجنبى الجنسية بالاعتداء عليها جنسيًا.

وقالت الفتاة أنها تعمل خادمة لدى الشاب منذ فترة، مضيفة أنه استغل وجودهما بمفردها واعتدى عليها كرها عنها.

وقررت النيابة العامة إحالة الفتاة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها والتأكد من عما إذا تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تعمل خادمة وأفادت بتعرضها لاعتداء جنسي على يد أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أخرى تعمل لديه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.