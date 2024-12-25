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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مأساة في الهرم.. أب يقتل ابنه قبل أيام من حفل زفافه والسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنهى أب حياة نجله بطعنة نافذة قبل بضعة أيام من حفل زفاف المجني عليه، في مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب قيام المجني عليه بتغيير موعد الزفاف مع أسرة عروسته دون علم والده المتهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

أب يقتل ابنه قبل زفافه بالهرم 

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمد" في عقده الثالث، به إصابة بطعنة نافذة بالرقبة ولقى مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن المجني عليه ينتظر حفل زفافه خلال أيام قليلة ونشبت بينه وبين والده مشادة كلامية تطورت بينهما إلى مشاجرة لقيام المجني عليه بتغيير موعد الزفاف مع أسرة عروسته دون علم والده المتهم، وقام الأخير بمعاتبته ودخلا في مشاجرة قام الأب بطعن ابنه بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته التي أودت بحياته، جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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