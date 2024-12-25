ممثلًا عن الرئيس عباس.. «خوري» يشارك بقداس عيد الميلاد بالكنيسة اللوثرية (صور)

ترأس المطران الدكتور سني إبراهيم عازر مطران الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، مساء الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد، بمقر الكنيسة اللوثرية في الأراضي المقدسة.

وشاركه في الصلاة الدكتور القس منذر إسحق راعي الكنيسة، كما شارك بالحضور أيضًا الدكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ممثلًا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي كلمة للمطران عازر، تطرق خلالها لما يعانيه ابناء شعبنا في قطاع غزة من قتل عشرات الآلاف من الأبرياء واستهداف الأبنية وتشريد كافة سكان القطاع، مشيرًا أن الشعب الفلسطيني هو قدوة لصمود السيد المسيح في المصاعب التي واجهته حتى مرحلة الصلب، مقدمًا الطلبات لله في ليلة الميلاد لرفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني ونيله الحرية والعدالة والاستقلال.

وفي ختام القداس، أضاء وفد اللجنة الشموع تقدمة إلى مجسم المذود الذي ولد فيه السيد المسيح، أملًا بأن يشع نور الخلاص والسلام على العالم أجمع لا سيما شعبنا الفلسطيني.

وحضر إلى جانب «خوري»، كلًا من: أعضاء اللجنة أميرة حنانيا، جهاد خير، ومدير دائرة العلاقات العامة رائد حنانيا.

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