ترامب: بمجرد تنصيبي سأسعى لعودة تطبيق عقوبة الإعدام

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيوجه وزارة العدل "لمتابعة ملف عقوبة الإعدام بقوة"، وذلك بعد أن خفف الرئيس جو بايدن مؤخرا أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا فيدراليا إلى السجن مدى الحياة.

وقال ترامب، في تصريحات له أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية، "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل لمتابعة عقوبة الإعدام بقوة لحماية الأسر والأطفال الأمريكيين من القتلة والوحوش، وسنكون دولة القانون والنظام مرة أخرى!"، حيث ردد مرة أخرى دعواته لاستخدام عقوبة الإعدام مرة أخرى، والتي كانت جزء من خطابه الصارم بشأن الجريمة خلال حملة 2024 الانتخابية.