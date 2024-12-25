المطران أوشاكان كولكوليان يهنئ المطران فراس دردر بميلاد المسيح

وجه المطران فراس دردر مطران السريان الكاثوليك بالبصرة بغداد رسالة شكر إلى المطران أوشوكيان كولكوليان رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس في العراق، على معايدته ومحبته وتهنئته الخاصة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة المقدسة.

حيث ابرق مطران الأرمن قائلا: إلى سيادة المطران فراس دردر الجزيل الاحترام رئيس طائفة السريان الكاثوليك في البصرة ودول الخليج وإلى زملائي في المجتمع والآباء الروحيين.

وإن هذه اللحظة تجلب لي سعادة كبيرة وأنا أقدم لكم أطيب تمنياتي بعام جديد سعيد واحتفال بهيج بعيد ميلاد يسوع المسيح وظهوره الإلهي.

إن هذا الموسم مليء بالإمكانات للعام الجديد، ويملؤنا بالأمل بينما نبدأ من جديد تحت الوعد الأمين بالعناية الإلهية.

وإنه لشرف عظيم أن أخدمكم واكون إلى جانبكم ونحن ندخل معا العام الجديد، ونقدم الراحة والتوجيه الحكيم ونور الأمل لجميع الناس. وبينما نجدد صلواتنا من أجل السلام والازدهار والصحة الجيدة هنا في العراق وفي جميع أنحاء العالم، ننضم معًا كإخوة نور لنجلب النوايا الحسنة وبركات اللّٰه إلى مجتمعنا.

واختتم: «أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة وعيد ميلاد وظهور ربنا يسوع المسيح. لقد ولا المسيح وظهر مبارك هو ظهور المسيح نتمنى أن نسير على خطاه القدسية.