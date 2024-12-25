مار موريس عمسيح يحتفل بقداس عشية عيد الميلاد_ حي الناصرة

شهد مساء يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 احتفل مار موريس عمسيح بالقداس الإلهي بمناسبة عيد ولادة المسيح بالجسد، وذلك على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم في حي الناصرة_ الحسكة.

عاونه، الأب الفاضل الياس قس الياس، كاهن الرعية، كما حضر القداس الأب الربان أفرام الحنو، رئيس دير السيدة العذراء في تل ورديات.

في عظته تحدث عن ولادة السيد يسوع المسيح بالجسد، وهذا التجسد ما هو إلا من فيض محبته للبشرية جمعاء بسبب ارتكابه للخطيئة.

كما هنأ صاحب القداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذوكس وللعالم أجمع، كما طلب من العزة الإلهية أن يمنحه الصحة والعافية كي يقود كنيسة الله إلى ميناء البر والأمان.

كما هنئ أبناء الرعية باسم صاحب القداسة، وطلب من الرب أن يمنحهم الثبات في إيمانهم وأن يكونوا خير وبركة لكنيستهم المقدسة.