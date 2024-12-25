ads
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يرفض الراحة استعدادًا للاتحاد السكندري

جروس
جروس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الأربعاء، دون الحصول على راحة عقب الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش، التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وتعادل فريق الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المسابقة.

جروس الزمالك الاتحاد السكندري مسابقة الدورى الممتاز الدوري الممتاز طلائع الجيش