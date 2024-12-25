رئيس البرلمان العربي يقدم واجب العزاء للمستشار أحمد مناع في وفاة والدته

قدم رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، العزاء في وفاة والدة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

تلقى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، التعازي في وفاة والدته التي وافتها المنية صباح أول أمس الأحد، من رئيس البرلمان العربي والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمسؤولين والشخصيات العامة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن صادق تعازيه ومواساته، للمستشار أحمد مناع، داعيا الله أن يتغمد والدته الراحلة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.