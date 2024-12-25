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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس البرلمان العربي يقدم واجب العزاء للمستشار أحمد مناع في وفاة والدته

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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قدم رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، العزاء في وفاة والدة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

تلقى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، التعازي في وفاة والدته التي وافتها المنية صباح أول أمس الأحد، من رئيس البرلمان العربي والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمسؤولين والشخصيات العامة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن صادق تعازيه ومواساته، للمستشار أحمد مناع، داعيا الله أن يتغمد والدته الراحلة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب