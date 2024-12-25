رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنيا لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت محافظة المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ لمواجهة التقلبات الجوية وموجة الطقس البارد التي تشهدها المحافظة وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

الأجهزة التنفيذية تتأهب للطقس السيئ

وتأهلت جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لموجة الصقيع، فى جميع القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتموين، والري، والزراعة، لتقليل الآثار السلبية على المواطنين والمرافق العامة.

ويقوم رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بمتابعة حالة الطرق الرئيسية والفرعية بشكل مستمر لضمان السيولة المرورية، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع الطقس البارد، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للتأثر بموجة الصقيع، مثل الأطفال وكبار السن، من خلال نشر الإرشادات الصحية اللازمة.

إرشادات للمواطنين لتوخي الحذر من الطقس السيئ

ودعت محافظة المنيا المواطنين فى بيان لها إلى توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية خلال موجة الطقس البارد، والشبورة المائية على الطرق السريعة فى الظل استعداد دائم للتدخل السريع في حالة الطوارئ عبر غرف العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتي تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة المستجدات.