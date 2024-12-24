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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يلتقي بوفد من العاملين بقطاع السياحة بنزلة السمان

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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إلتقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم وفدا من العاملين بقطاع السياحة بنزلة السمان لبحث طلباتهم ومقترحاتهم لدعم مشروع تطوير محيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

خلال اللقاء حرص محافظ الجيزة على طمأنة الوفد بأن مشروع التطوير يهدف بالأساس لتحسين البيئة الجاذبة للسياحة مؤكدا لهم أن تواجدهم جزء أساسى من مكونات المشروع لكونهم يمثلون عوامل الجذب للمنطقة كمقصد سياحى.

كما إستمع المحافظ لرؤى ومقترحات المستثمرين حول الأعمال، موجها نائب المحافظ لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع ببيان إمكانية تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حضر الإجتماع هند عبدالحليم نائب المحافظ والمهندسة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمرانى و النائب شريف الجابرى والنائب عمرو القماطي أعضاء مجلس الشيوخ وحسام الشاعر رئيس إتحاد الغرف السياحية والدكتور أحمد يسري استشاري هيئة التخطيط العمراني وممثلي متابعة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وعفاف عبدالحارس مدير مديرية الإسكان و عزة وهدان مدير إدارة السياحة.

محافظ الجيزة يلتقي بوفد من العاملين بقطاع السياحة نزلة السمان التقي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وفد من العاملين بقطاع السياحة دعم مشروع تطوير محيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة حي الهرم