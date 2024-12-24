اختل توازنه.. مصرع سوداني سقط من الطابق الثالث في بولاق الدكرور

لقي شاب يحمل جنسية دولة السودان مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث عقب اختلال توازنه من شرفة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب يحمل جنسية دولة السودان وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه وسقط من شرفة شقة سكنية بالطابق الثالث، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.