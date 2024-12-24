محافظ القليوبية يوفر فرص عمل لـ 10 مواطنين خلال اللقاء الجماهيري بالقناطر

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي والذي جرى عقده بمجلس مدينة القناطر الخيرية لحل مشكلات المواطنين.

لقاء المواطنين

خلال اللقاء وفر المحافظ فرصة عمل لـ 6 مواطنين ساكني مدينه القناطر وقليوب، وجرى توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص بنطاق تلك المدن وذلك بالتنسيق مع مديريه العمل.

كما التقى المحافظ، بعدد من المواطنين والمواطنات من ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى فرص عمل وعلى الفور جرى التنسيق مع مديرية العمل وتوفير 4 فرص عمل لهم بالقطاع الخاص.

استمع "عطية" باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أقرب وقت ممكن.

كما استمع لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كل المشكلات .

ووجه المحافظ بإجراء بحث اجتماعي لسيده تقدمت بطلب للحصول على وحدة إيواء سكني بمدينة القناطر الخيرية.

كما وجه بتحويل عدد من الموظفين بالمراكز التكنولوجية، بمدن قليوب والقناطر الخيرية للتحقيق وذلك لتقصيرهم في العمل.

وكلف المحافظ، إدارة خدمة المواطنين بمتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.