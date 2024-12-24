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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الحساب الرسمي لـ منتخب مصر يحتفي بالعميد حسام حسن

نتائج حسام حسن
نتائج حسام حسن
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احتفل الحساب الرسمي لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بالنتائج الإيجابية التي حققها الفراعنة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن.

 ونشر الحساب صورة للمدير الفني مصحوبة بأرقام إحصائية تعكس الاستقرار الذي يعيشه المنتخب في الفترة الأخيرة.


أظهرت الأرقام أن منتخب مصر خاض ثماني مباريات رسمية تحت قيادة حسام حسن، حقق خلالها الفوز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث، دون أن يتلقى أي هزيمة.

 هذه النتائج المميزة جاءت في ظل مشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا، مما يؤكد قوة وفعالية الأداء الذي يقدمه الفراعنة.

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