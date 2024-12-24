بيت إفرام للمسنين في الطيبة يحتفل بعيد الميلاد المجيد

نظم بيت إفرام للمسنين في الطيبة يوماً احتفالياً مميزاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور نزلاء البيت وذويهم والعاملين فيه، بالتعاون مع مجموعة كشاف النادي الأرثوذكسي العربي في القدس.

تضمن اليوم العديد من الأنشطة والفعاليات التي أضفت أجواء من الفرح، حيث تم تقديم وجبة غداء، إلى جانب فقرات ترفيهية متنوعة التي أسعدت الجميع وأدخلت البهجة في قلوبهم.



وعزفت مجموعة كشاف النادي الأرثوذكسي مجموعة من المعزوفات الكشفية الخاصة بعيد الميلاد، وتفاعل أعضاؤها بشكل لافت مع الحضور، خاصة مع المسنين الذين عبروا عن فرحتهم بهذا الأداء الذي أضفى طابعاً خاصاً على المناسبة.



وقد تميز الاحتفال بروح التعاون والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، حيث شاركت في هذه المناسبة عدد من مؤسسات الطيبة الرسمية وفعالياتها الاجتماعية، مما أضاف بعداً مجتمعياً مميزاً للاحتفال.



وأعرب الحضور عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تجمع بين الأجيال وتدعم قيم المحبة والتضامن.



تم خلال الاحتفال توزيع الهدايا على الحضور من قبل الأب جاك عابد، راعي كنيسة الروم الكاثوليك في الطيبة، ومدير البيت ماركو بصير.

كما تم تكريم العاملين في البيت تقديراً لجهودهم الكبيرة والمستمرة في خدمة المسنين. يأتي هذا الحدث في سياق تعزيز روح المحبة والتآخي، واحتفالاً بقيم العطاء والتراحم التي تميز هذه المناسبة المباركة في هذا الوقت من السنة.



يُذكر أن بيت إفرام للمسنين، التابع لبطريركية اللاتين في القدس، تأسس عام 2005 بهدف توفير الرعاية اللازمة للمسنين في بيئة صحية وعائلية.

يقدم البيت خدمات طبية متكاملة بمساعدة فريق متخصص ذو خبرة عالية، ويحرص على توفير نوعية حياة متميزة من خلال الرعاية الطبية، والنظافة، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى التغذية الصحية.

كما يركز على توفير أجواء إنسانية وروحية تناسب احتياجات المسنين، مما يساهم في تعزيز راحتهم ورفاهيتهم.