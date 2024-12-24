فريق طبي بالدقهلية ينجح في زراعة شريان صناعي من البطن إلى الطرف السفلي

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة فى الدقهلية، فى بيان اليوم، عن نجاح فريق طبى بمستشفى السنبلاوين، فى زرع شريان صناعي من البطن الي الطرف السفلي الأيسر ، لافتاً إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بالمستشفى.



وأضاف وكيل الوزارة، أن مستشفى السنبلاوين العام قد استقبلت المريض بعيادة جراحة الأوعية الدموية، وكان يعاني من ألم لا يحتمل في الساق اليسرى، نتيجة انسداد كامل في الشريان الحرقوفي الأيسر، مشيراً إلى أن الساق كانت مهددة بالبتر.



وأوضح أنه عقب حجز المريض وإجراء الفحوصات والأشعة ودخول غرفة العمليات، تم إعادة التروية الدموية للساق وعودة النبض للقدم وإنقاذ الطرف من البتر، مؤكداً أن العملية تأتى ضمن خطة صحة الدقهلية للتوسع فى الجراحات الدقيقة التخصصية.



وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى و لفريق جراحة الأوعية الدموية برئاسة الدكتور أحمد خالد ، ولإدارة المستشفى، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، متمنياً لهم المزيد من النجاح، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

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