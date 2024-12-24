ads
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فريق طبي بالدقهلية ينجح في زراعة شريان صناعي من البطن إلى الطرف السفلي

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة فى الدقهلية، فى بيان اليوم، عن نجاح فريق طبى  بمستشفى السنبلاوين، فى زرع شريان صناعي من البطن الي الطرف السفلي الأيسر ، لافتاً إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بالمستشفى. 

وأضاف وكيل الوزارة، أن مستشفى السنبلاوين العام قد استقبلت المريض بعيادة جراحة الأوعية الدموية، وكان يعاني من ألم لا يحتمل في الساق اليسرى، نتيجة انسداد كامل في الشريان الحرقوفي  الأيسر، مشيراً إلى أن الساق كانت مهددة بالبتر.
 

وأوضح أنه عقب حجز المريض وإجراء  الفحوصات والأشعة ودخول غرفة العمليات، تم إعادة التروية الدموية للساق وعودة النبض للقدم وإنقاذ الطرف من البتر، مؤكداً أن العملية تأتى ضمن خطة صحة الدقهلية للتوسع  فى الجراحات الدقيقة التخصصية.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى و لفريق جراحة الأوعية الدموية برئاسة الدكتور أحمد خالد ، ولإدارة المستشفى، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، متمنياً لهم المزيد من النجاح، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

IMG-20241224-WA0084
IMG-20241224-WA0084
IMG-20241224-WA0087
IMG-20241224-WA0087
IMG-20241224-WA0088
IMG-20241224-WA0088
IMG-20241224-WA0085
IMG-20241224-WA0085
الجراحات الدقيقة الدقهلية السنبلاوين السنبلاوين العام جراحة الأوعية الدموية مستشفى السنبلاوين العام مستشفى السنبلاوين وكيل صحة الدقهلية