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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبطال "الأرتيست" يعودون لجمهور الهناجر من جديد في يناير 2025

أبطال عرض الأرتيست
أبطال عرض الأرتيست
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يعود أبطال العرض المسرحي "الأرتيست" من جديد في الموسم الرابع الذي ينطلق في يناير 2025، على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية في السابعة والنصف مساء، وذلك بعد النجاح الذي حققه العرض خلال المواسم الثلاثة الماضية.

يناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

يشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، منهم: هايدي عبدالخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

العمل ديكور فادي فوكيه، أزياء أميرة صابر، ومحمد ريان، مكياج إسلام عباس، وشارك في التأليف أسماء السيد، مخرج مساعد محمود حلواني، والمخرجان المنفذان ياسر أبو العينين، وخالد مانشي، والعمل من تأليف وإخراج محمد زكي.

الأرتيست مركز الهناجر للفنون زينات صدقى محمد زكي