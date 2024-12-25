اليوم.. اجتماع عاصف في الجبلاية لحسم عدد من الملفات المهمة

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا عاصفًا، اليوم الأربعاء؛ لحسم عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها:

١ـ حسم ملف الخبير الأجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام.

٢ـ حسم منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وتحديد موقف وليد العطار من الاستمرار أو الرحيل.

٣- إعلان تشكيل اللجنة الفنية، حيث سيكون الأقرب للتواجد على رئاستها حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطني.

٤- تقليص عدد المنتخبات فى مرحلة الشباب والناشئين والأقرب دمج منتخبي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ معا.

٥- اعتماد برامج إعداد منتخبي الشباب والناشئين لبطولتي أمم أفريقيا تحت ١٧ و١٩ عامًا.

٦- ملف منتخبات الكرة النسائية، خاصة بعد الإعلان عن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية المقرر إقامتها فى "المغرب ٢٠٢٥".

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن الخبير الأجنبى لرئاسة لجنة الحكام فى اجتماعه اليوم مع تولى وجيه أحمد وعزب حجاج مسئولية تعيينات الحكام حتى نهاية الشهر الجاري.

واقترب السويسري ماسيمو بوساكا الخبير التحكيمي العالمي من شغل منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث تم ترشيحه لهذا المنصب بفضل خبراته الكبيرة وإسهاماته فى تطوير التحكيم الدولى بصفته مديرًا لإدارة الحكام فى فيفا وتربطه علاقة قوية مع المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى لكرة القدم.

ويحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة مصير منصب المدير التنفيذى للجبلاية بعد انقسام أعضاء المجلس على استمرار وليد العطار.

وهناك بعض الأسماء المرشحة لتولى المنصب خلال الفترة المقبلة على رأسها إيهاب لهيطة ومصطفى عزام وغيرهما، بالإضافة الى احتمالية بقاء وليد العطار فى منصبه.

ومن المنتظر أن يمنح المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة صلاحيات جديدة لنائبه خالد الدرندلى نظرا لانشغال رئيس الجبلاية بالسفر الدائم بسبب منصبه فى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم.

كما سيتم خلال الاجتماع تحذير مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من الظهور الإعلامى والعمل بشكل منفرد بعد أن قام مؤخرًا بزيارة منطقة الإسكندرية لكرة القدم وعمل تصريحات إعلامية، وهو الأمر الذى أغضب أبوريدة وفى حال تكراره سيتم تجميد العضو داخل مجلس الإدارة.

ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، فى اجتماعه اليوم تشكيل اللجنة الفنية الجديدة، والتى من المقرر أن تضم مجموعة من نجوم الكرة أصحاب الخبرات على رأسهم حسن شحاتة ومحسن صالح وحلمى طولان وعلى أبو جريشة.

