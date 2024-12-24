وزير الثقافة يفتتح "المعرض الاستيعادي" للفنان الراحل "مصطفى الفقي" بقاعة أفق.. صور

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، "المعرض الاستيعادي" للفنان الكبير الراحل "مصطفى الفقي"، في قاعة أفق، ‏بحضور أسرة الراحل، ونخبة من الفنانين التشكيليين، وتلاميذه، ومحبيه، ويستمر المعرض حتى 16 يناير 2025.‏

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن هذا المعرض يعكس تقدير وزارة الثقافة للإبداع الفني الذي يُبرز الهوية ‏المصرية، ويُخلد ذكرى الفنان الكبير "مصطفى الفقي"، مشيرًا إلى أن أعماله ستظل ‏مصدر إلهام للأجيال القادمة، وتذكيرًا دائمًا بأهمية الفن في إثراء ثقافة المجتمع‎.

وأوضح وزير الثقافة، أن الراحل صاحب ‏مدرسة فنية متفردة بتيماتها الخاصة التي تعير عن تنوع ثقافي فكري للمبدع الراحل.

ودعا وزير الثقافة، طلاب كليات الفنون، ‏لزيارة المعرض والاطلاع واكتساب الخبرات من أحد أهم فناني مصر.

ويضم المعرض مجموعة مميزة من أعمال الفنان الراحل، التي تجسد مسيرته الفنية الطويلة، وإسهاماته البارزة في الفن التشكيلي ‏المصري. ويُعد فرصة للجمهور للتعرف على إبداعاته، والاستمتاع بجماليات فنه الفريد.‏