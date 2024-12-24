الزمالك يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام طلائع الجيش

تعادل فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري NILE، ليواصل الفريق الأبيض نزيف النقاط ويصل إلى النقطة 11 في المركز الثاني من 6 مباريات.

بدأت المباراة بتفوق فريق طلائع الجيش بعد أن تمكن جودوين شيكا من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 35. لكن الزمالك نجح في العودة سريعًا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 43 بواسطة محمد شحاتة، بعد تمريرة مميزة من حسام أشرف.

وفي الدقيقة 45+4، تمكن حسام أشرف من إحراز هدف التقدم للزمالك ليقلب النتيجة لصالح الفريق الأبيض، لكن في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 55، سجل جودوين شيكا هدف التعادل الثاني للطلائع لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 2-2.

بهذه النتيجة، يواصل الزمالك نزيف النقاط ووصل الى النقطة ال 11 فى المركز الثاني ، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط.