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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ملاكمو الجزائر يتألقون فى البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
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 واصل ملاكمو الجزائر التألق فى منافسات البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة ، المقامة حالياً بالجزائر والتى تستمر حتى 28 ديسمبر الجارى ، تحت إشراف الاتحاد العربى للرياضة العسكرية ، بمشاركه ملاكمى 6 دول من الأعضاء بالاتحاد .

 شهدت منافسات اليوم الثانى للبطولة استحواذ ملاكمى الجزائر على المراكز الأولى ، وفى المركز الثانى جاء ملاكمى تونس ، ففى وزن 63,5 كجم فاز ملاكم الجزائر ياسين بن مؤمن على التونسى التابعى فيراس ، وفى وزن 86 كجم فاز ملاكم الجزائر أسامة كانونى على التونسى الهوميلى غيث ، وتقام غداً الأربعاء منافسات اليوم الثالث للبطولة . 

حضر المنافسات العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس الإتحاد الرياضى العسكرى القطرى ، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد ، والعميد جابو أمحمد عبد الحق رئيس العليا المنظمة للبطولة - مدير إدارة الرياضة العسكرية بالجزائر وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربى ، والعميد أمل خليفة المشرف الإدارى على البطولة ، والعميد عبد الرازق الشوشان المشرف الفنى ، والعميد عبدالله الفيتورى المشرف الإعلامى ، والسيد على جاد محمد المراقب المالى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية .

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