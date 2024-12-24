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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكويت يخطف الثلاث نقاط من الإمارات في خليجي 26 .. فيديو

فرحة الازرق
فرحة الازرق
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تمكن منتخب الكويت من تحقيق فوز مثير على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي 26، التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي.

بدأت المباراة بشكل قوي من جانب منتخب الإمارات الذي نجح في التقدم بهدف مبكر.

 ففي الدقيقة الخامسة، تمكن كايو كانيدو من تسجيل الهدف الأول للأبيض الإماراتي بعد تمريرة رائعة من حارب عبد الله الذي راوغ ببراعة قبل أن يقدم الكرة لكانيدو ليضعها في شباك الكويت.

لكن الأزرق الكويتي رد سريعًا، حيث استطاع محمد دحام أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 16 بعد خطأ من مدافع الإمارات خليفة الحمادي، ليضعها ببراعة في مرمى الحارس خالد عيسى وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 87 طرد مدافع الإمارات كوامي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

 وفي الدقيقة 89، خطف معاذ العنزي هدفًا قاتلًا للكويت، ليمنح فريقه الفوز 2-1 على الإمارات.

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