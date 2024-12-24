إحالة أوراق 3 عاملين للمفتي بتهمة قتل "مسن" لسرقته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى اليوم، بإحالة أوراق 3 عاملين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه، لاتهامهم بقتل شخص داخل منزله، وذلك لسرقة مبالغ مالية وإيصالات أمانة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر يناير القادم للنطق بالحكم.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد م ق س" (محبوس) 26 سنة، عامل، مقيم شارع الوهيدي، عزبة عثمان بشبرا الخيمه، و"عمرو م ع ع" (محبوس) 26 سنة، عامل، مقيم: مساكن نوبار، عزبة عثمان أول شبرا الخيمة، و"كريم ن ر خ" 28 سنة، عامل، مقيم مساكن نوبار، عزبة عثمان، أول شبرا الخيمة، في القضية رقم 7208 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 748 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 11/ 1 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه منصور رشاد خليفة، البالغ من الكبر عتيا.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أوعز لهم شيطانهم الفتك به فكفروا بالفطرة الانسانية وبذوي الأرحام وعقدوا العزم وبيتوا النية واتفقوا على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم آداة "حبل" وارتدوا ملابس النساء لإخفاء هويتهم عن المجني عليه واستقلوا الدراجة قيادة الثالث وتوجهوا للعقار سكنه الذي أيقنوا تواجده بداخله سلفا وصعدا الأول والثاني لمسكنه، وانتظرهم الثالث المراقبة الطريق، وطرقا الباب ففتحه لهما المجني فباغتاه بدفعه أرضاً ولم يردعهما كبر سنه وضعف قوته بل طغيانهما وبطشهما بأن طوقا رأسه بالحبل خانقين أياه كاتمين أنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة الى أنه ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهم جنحة سرقة إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ المالي وايصالات أمانة المبين قدراً ووصفا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.