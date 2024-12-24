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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

زخارف وأضواء الكريسماس أبرز مظاهر احتفال عيد الميلاد بشرم الشيخ

ارشيف
ارشيف
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بدأ قداس عيد الميلاد في شرم الشيخ وتم  تنظيم القداس الليلة 24 ديسمبر  حسب التقاليد المسيحية الغربية.

ويتم إحياء الذكرى في أجواء روحانية وشرم الشيخ، كونها مدينة سياحية كبيرة، تشهد حضور العديد من السياح الأجانب والمصريين من مختلف الأماكن، مما يعزز من طابع الاحتفالات المميزة في هذه المنطقة.

القداس يشمل قراءة الترانيم المسيحية، وتقديم التبريك للمصلين، بالإضافة إلى الصلاة الخاصة بميلاد المسيح. 

كما يحرص العديد من الأشخاص على حضور القداس في الكنائس الكبرى مثل كنيسة القديس فاسيليوس وكنيسة السيدة العذراء.
 احتفالات الكريسماس في شرم الشيخ قد تتضمن أيضاً أنشطة ثقافية وفنية تساهم في جو الفرح والاحتفال، مع زخارف وأضواء الكريسماس التي تزين الأماكن العامة والفنادق، مما يخلق أجواء احتفالية للمقيمين والزوار.

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