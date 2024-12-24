السلطات البرازيلية ترفض طلب روبينيو بقضاء عيد الميلاد مع أسرته

رفضت السلطات البرازيلية طلب اللاعب السابق روبسون دي سوزا، المعروف باسم روبينيو، الذي أراد الحصول على إذن استثنائي لقضاء فترة عيد الميلاد مع عائلته.

ويقضي روبينيو حاليًا عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات، بعد أن أُدين في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي في إيطاليا، حيث بدأ تنفيذ الحكم داخل البرازيل منذ مارس 2024.

وفي بيان رسمي، أوضحت إدارة السجون البرازيلية أن روبينيو يقضي عقوبته ضمن نظام السجون المغلقة، وهو ما يحول دون منحه أي إفراج مؤقت.

وأضافت الإدارة أن هذا النوع من الامتيازات مقصور فقط على النزلاء في الأنظمة الأقل تقييدًا، مثل الأنظمة شبه المفتوحة، والتي لا تشمل وضع اللاعب الحالي.

كما أشار البيان إلى أن المنشأة التي يحتجز فيها روبينيو، المعروفة باسم سجن تريميمبي الثاني، لن تقوم بتنظيم أي أنشطة خاصة أو برامج استثنائية احتفالًا بنهاية العام. وهذه السياسة تشمل جميع النزلاء دون استثناء.

وكان روبينيو قد دخل السجن في 21 مارس 2024، بعد أن استنفد كل الوسائل القانونية للطعن على الحكم الصادر بحقه من القضاء الإيطالي.