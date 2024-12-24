ads
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في أجواء روحانية مهيبة، تحتفل كنيسة السيدة العذراء السريان الأرثوذكس، اليوم، بقداس عيد الميلاد المجيد، وسط حضور مميز من المصلين والكهنة والرهبان.

بدأ القداس بتلاوة الصلوات الخاصة بالعيد، ثم قدم كورال الكنيسة ترانيم ميلادية حملت معاني الفرح والاحتفال بميلاد  المسيح ، قاد القداس لفيف من الآباء الكهنة، بمشاركة القساوسة والرهبان .

تميز الحفل بحضور شخصيات كنسية مرموقة، إلى جانب مشاركة أبناء الطائفة الذين حرصوا على التعبير عن فرحتهم بالمناسبة من خلال الترانيم والتسابيح ، كما كان هناك حضور لافت من الشخصيات العامة الذين قدموا التهاني بالمناسبة.

تظل كنيسة السيدة العذراء رمزًا للسلام والفرح، ومكانًا يجتمع فيه الجميع للاحتفال بمناسبات الإيمان العظيمة.

الارثوذكس السريان الأرثوذكس الشخصيات العامة الميلاد المجيد