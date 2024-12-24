كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد

في أجواء روحانية مهيبة، تحتفل كنيسة السيدة العذراء السريان الأرثوذكس، اليوم، بقداس عيد الميلاد المجيد، وسط حضور مميز من المصلين والكهنة والرهبان.

بدأ القداس بتلاوة الصلوات الخاصة بالعيد، ثم قدم كورال الكنيسة ترانيم ميلادية حملت معاني الفرح والاحتفال بميلاد المسيح ، قاد القداس لفيف من الآباء الكهنة، بمشاركة القساوسة والرهبان .

تميز الحفل بحضور شخصيات كنسية مرموقة، إلى جانب مشاركة أبناء الطائفة الذين حرصوا على التعبير عن فرحتهم بالمناسبة من خلال الترانيم والتسابيح ، كما كان هناك حضور لافت من الشخصيات العامة الذين قدموا التهاني بالمناسبة.

تظل كنيسة السيدة العذراء رمزًا للسلام والفرح، ومكانًا يجتمع فيه الجميع للاحتفال بمناسبات الإيمان العظيمة.