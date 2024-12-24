ضبط طبيب مزيف يدير مركزًا للعلاج الطبيعي بالفيوم.. صور

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالفيوم، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومأمور ورئيس مباحث مركز شرطة طاميه، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بمركز ومدينة طاميه، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي يعمل بدون ترخيص، ويديره حاصل على دبلوم تجارة، يدعى"عيد . ط .س " منتحل صفة طبيب، بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري والعلاج الطبيعي، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها سرنجات مستخدمة، وأنابيب اختبار خاصة بالتحاليل الطبية، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، مما يساهم في إنتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركز، وغلقه، وتسليم القائم عليه لقسم الشرطة، للعرض على النيابة المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الطبيب المزيف .

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