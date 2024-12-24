بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

استقبل مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، قبيل القداس الإلهي، من كبار الشخصيات، والقيادات المختلفة.

جاء ذلك بقاعة كاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر، بحضور أصحاب النيافة، مطارنة السينودس البطريركي المقدس لكنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر، والآباء الكهنة.

ويترأس بعد قليل، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد الميلاد المجيد، بمشاركة آباء السينودس البطريركي المقدس، بحضور كبار رجال الدوله