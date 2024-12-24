ads
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، قبيل القداس الإلهي، من كبار الشخصيات، والقيادات المختلفة.

جاء ذلك بقاعة كاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر، بحضور أصحاب النيافة، مطارنة السينودس البطريركي المقدس لكنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر، والآباء الكهنة.

ويترأس بعد قليل، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد الميلاد المجيد، بمشاركة آباء السينودس البطريركي المقدس، بحضور كبار رجال الدوله

أقباط أقباط الإرثوذكس