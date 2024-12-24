بفيديو كوميدي.. محمد التاجي يطمئن جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية

أجرى الفنان محمد التاجي، مساء اليوم الثلاثاء، عملية جراحية بإحدى مستشفيات القاهرة، وطمأن جموره من خلال فيديو كوميدي، مثلما يفعل من حين لآخر.

ونشر الفنان محمد التاجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو كوميدي، "رجعت لك يا أحمد يا عباس، وهعمل فيك ما يعمل، واخد بالك، وزي الفل وأحلى من الأول كمان، بس أنا أقف على رجلي الأول وشوف أنا هعمل فيك إيه، وأنت يا إياد يا حبيبي لو مش محتاجه قولي وأخلصك منه خالص، أنا عندي اللي يقوسه، يالا أدينا أهو"

وتابع: "كل حبيابي اللي كانوا قلقين عليا أنا بطمنهم وأنا زي الفل الحمد لله، حتى العملية أجريت ببنج نصفي وتمت بحمد الله، أنا فايق وزي الفل".

وكان الفنان محمد التاجي كشف عن تعرضه لأزمة صحية تستوجب إجراء عملية جراحية.

وكتب التاجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "آخر نكته قبل ما أخش العملية.. مرة واحد مخنوق طلع الفضاء بقى مخنوق فضائي.. تمترارارم تمتم، ودعا له جمهوره بالشفاء العاجل".

ولد الفنان محمد التاجي في الثامن والعشرين من أبريل عام 1954، وعمل في المجال الفني منذ أواخر السبعينيات، وذلك في عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون والمسرح، لكن كانت أغلب مشاركاته تليفزيونية، ومن أهمها: "هو وهي، بوابة الحلواني، لا، الزيني بركات، أبو ضحكة جنان، يونس ولد فضة، ملوك الجدعنة، حدائق الشيطان"، وغيرها من الأعمال الناجحة، بالإضافة إلى مسرحيته الشهيرة "المتزوجون" مع الفنانين سمير غانم، وجورج سيدهم، وشيرين.