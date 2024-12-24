كنيسة السريان الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد المجيد.. صور

استقبل الأب فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، وفدًا من أبناء الطائفة السريانية والعديد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية، الذين حضروا للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بغمرة.

ألقى الأب فيليبس كلمة رحب خلالها بالحضور، متمنيًا للجميع عامًا مليئًا بالسلام والمحبة، مؤكدًا على أهمية الأعياد الدينية في تعزيز الروابط المجتمعية.

شهدت الاحتفالية العديد من الأنشطة الروحية، بما في ذلك تلاوة صلوات خاصة بمناسبة العيد، بالإضافة إلى تقديم التهاني والتبريكات من الجميع.

IMG_1014

IMG_1013

IMG_1012

IMG_1011

IMG_1010