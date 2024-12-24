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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة السريان الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد المجيد.. صور

صلاة قداس عيد الميلاد
صلاة قداس عيد الميلاد
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استقبل الأب فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، وفدًا من أبناء الطائفة السريانية والعديد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية، الذين حضروا للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد،  في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بغمرة.

ألقى الأب فيليبس كلمة رحب خلالها بالحضور، متمنيًا للجميع عامًا مليئًا بالسلام والمحبة، مؤكدًا على أهمية الأعياد الدينية في تعزيز الروابط المجتمعية.

شهدت الاحتفالية العديد من الأنشطة الروحية، بما في ذلك تلاوة صلوات خاصة بمناسبة العيد، بالإضافة إلى تقديم التهاني والتبريكات من الجميع.

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الأب فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس غمرة