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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس

ارشيف
ارشيف
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بدأت كنيسة السيدة العذراء  للسريان الأرثوذكس في منطقة محطة غمرة قبل قليل احتفالاتها بـ عيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد الذي ترأسه عدد من الكهنة بحضور جماهيري كبير من المصلين.

 

 بدأ القداس بتلاوة الترانيم والأناشيد المسيحية التي امتلأت بها أرجاء الكنيسة، والتي عبرت عن فرحة المؤمنين بميلاد المسيح 

توافد أبناء الرعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للمشاركة في هذا الحدث الروحي الكبير، وتبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

الاحتفالات جاءت وفقًا للتقويم اليولياني الذي تتبعه الكنيسة الأرثوذكسية للروم، حيث يحتفلون بعيد الميلاد في 24 ديسمبر. ويستمر قداس العيد الذي يتميز بجو من الصلاة من أجل السلام والمحبة بين الناس، وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية.

كنيسة السيدة العذراء ، التي أسسها الربان فيلبس، تعد من أهم الكنائس الأرثوذكسية للروم في مصر، وتعتبر منارة دينية في منطقة محطة غمرة.

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