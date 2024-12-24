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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية توفر خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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وفرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية صلوات عيد الميلاد المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس ورامز بخيت خدام الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، والتي تعتبر من أولى الكنائس في مصر معنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

كانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد؛ إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية الإشارة كاتدرائية كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية عيد الميلاد المجيد