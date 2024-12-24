الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية توفر خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة

وفرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية صلوات عيد الميلاد المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس ورامز بخيت خدام الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، والتي تعتبر من أولى الكنائس في مصر معنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

كانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد؛ إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.