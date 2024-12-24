عودة “أوباما” لقائمة بيراميدز في مواجهة فاركو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للنادي قائمة لقاء فاركو في الدوري الممتاز.

يحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء غد الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

جاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

غيابات بيراميدز أمام فاركو

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن الغيابات في صفوف الفريق قبل لقاء فاركو في الدوري الممتاز.

أوضح المنيري أن الغيابات متمثلة في:

رمضان صبحي .. الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي.

أحمد سامي .. الذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي

أسامة جلال .. الذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي

مهند لاشين .. الذي يغيب للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في الركبة

محمود دونجا .. الذي يجري التأهيل من إصابة الركبة

محمد رضا بوبو .. الذي يعاني من نزلة برد