حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بسرقة سيارة بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخصين في سرقة سيارة سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدة يفيد سرقة سيارتها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي (شخصين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهما بسرقة سيارة إحدى السيدات عقب تحصل أحدهما على مفتاح السيارة من مالكتها لإيقافها بالمكان المخصص للانتظار، وتم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.